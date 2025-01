Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 167,46 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 167,46 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,46 EUR. Mit einem Wert von 167,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.783 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. 3,20 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 34,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,56 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

