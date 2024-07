Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 131,26 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 131,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 131,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.555 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 31,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,40 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,19 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 160,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 11,76 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

