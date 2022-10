Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Montagmittag zu

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 102,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 103,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 60.569 Stück.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 15,28 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,53 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,82 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 12.000,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Amazon-Aktie steigt: Amazon verwendet erstmals Airbus-Frachtflugzeuge

Airbus-Aktie im Plus: Airbus hat weitere Bestellung von Jet2.com erhalten

United Airlines-Aktie steigt: United Airlines plant wohl den Kauf von 100 Langstreckenjets

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus