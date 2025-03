Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gesucht

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 171,28 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 171,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 171,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.210 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 27,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,64 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 177,44 EUR.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

