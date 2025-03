Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Vormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 167,46 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 167,46 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 167,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.718 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Gewinne von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 25,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 177,44 EUR.

Am 20.02.2025 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 22,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2025 6,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Euronext-Handel CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge

Minuszeichen in Paris: CAC 40 gibt am Montagnachmittag nach

Handel in Paris: CAC 40 klettert mittags