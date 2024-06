Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag weit abgeschlagen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10,6 Prozent auf 133,12 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 10,6 Prozent auf 133,12 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,56 EUR ein. Bei 135,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 680.940 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,68 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 168,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 12,83 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,32 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

"Dramatisch verbessert": Darum raten Analysten zum Kauf der Palantir-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen