Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 127,68 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 127,68 EUR nach. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,62 EUR ab. Bei 129,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 368.636 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Gewinne von 35,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,19 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

