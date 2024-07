Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 128,78 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 128,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 128,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,42 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.915 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 25,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 6,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 160,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. EUR – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,53 EUR fest.

