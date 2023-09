Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 122,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 122,60 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,20 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,84 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 117.748 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 29,42 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

