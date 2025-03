Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag im Minus

Airbus SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 170,58 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 170,58 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 169,54 EUR. Bei 172,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.835 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 3,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,87 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,44 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,89 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,67 EUR je Airbus SE-Aktie.

