Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 91,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 91,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,48 EUR. Zuletzt wechselten 15.960 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 24,45 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,92 EUR am 05.07.2022. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 2,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,27 EUR aus.

Am 28.07.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.177,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,98 EUR je Aktie.

