Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 134,10 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 134,10 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 135,40 EUR zu. Bei 134,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.906 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 22,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Mit Abgaben von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.07.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

