Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 166,02 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 166,02 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 165,60 EUR ab. Bei 167,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 29.250 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,10 Prozent. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,56 EUR an.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,15 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

