Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 169,04 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 169,04 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,32 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,50 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.476 Stück gehandelt.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,21 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,64 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,44 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,67 EUR je Airbus SE-Aktie.

