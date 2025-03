Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Airbus SE

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 167,42 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 167,42 EUR. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 167,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.125 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,94 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 34,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,64 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,44 EUR aus.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

