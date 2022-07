Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag höher

Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 105,86 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 106,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 161.691 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 12,56 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,05 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 149,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

