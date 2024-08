Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 141,34 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 141,34 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 141,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.221 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 18,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 14,93 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

