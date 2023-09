Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 123,32 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 123,32 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 123,08 EUR. Bei 123,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.976 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

