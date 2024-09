Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 133,44 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 133,44 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,54 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 134,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.976 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 22,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,89 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,67 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Plus