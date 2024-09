Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 134,62 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 134,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 134,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,26 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 19.901 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 22,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,19 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2024 aus.

