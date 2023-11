Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Vortagesschluss

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 134,78 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 134,78 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,00 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 134,08 EUR. Bei 135,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 31.805 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,38 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr verdient

Airbus-Aktie freundlich: SMBC Aviation ordert weitere 60 Flugzeuge der Airbus-A320neo-Familie

Airbus-Aktie gewinnt: Emirates ordert 15 Airbus A350-900