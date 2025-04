Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 144,12 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 144,12 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 144,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 143,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 163.771 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 18,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,59 EUR je Airbus SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 178,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Airbus SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Luftfahrt-Aktien Airbus, MTU & Co. steigen - Rückenwind durch SAFRAN-Zahlen

Airbus-Aktie in Grün: Saudia ordert bei Airbus zehn A330neo

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingefahren