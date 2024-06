Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 128,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 128,60 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,68 EUR. Bei 130,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 335.864 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Mit einem Zuwachs von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,50 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 165,00 EUR an.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,89 EUR je Aktie belaufen.

