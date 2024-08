Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 141,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 141,68 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 141,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.336 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 18,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,33 EUR.

Am 30.07.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Aktie aus.

