Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittwochnachmittag an

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 142,26 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 142,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 142,54 EUR. Bei 141,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160.189 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,48 Prozent.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,33 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

