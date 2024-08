Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 140,78 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 140,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 140,78 EUR aus. Bei 141,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 7.166 Stück.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 18,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,59 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 16,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing optimistisch: Chinas Flugzeugmarkt vor massiver Expansion - Boeing-Aktie dennoch leichter

Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter

Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen