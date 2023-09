Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 126,10 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 126,10 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,10 EUR aus. Bei 124,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 124.006 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 9,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 31,38 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

