Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 166,84 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 166,84 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 168,00 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,10 EUR. Bei 166,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.355 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 3,58 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,23 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Am 12.02.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

