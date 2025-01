Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 167,02 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 167,02 EUR. Bei 167,12 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.199 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 166,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beendet den Dienstagshandel im Minus

Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 nachmittags steigen

Zuversicht in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Mittag