Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag billiger

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 130,40 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 130,40 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.523 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,53 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,53 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

