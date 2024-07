Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagvormittag nordwärts

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 131,48 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 131,48 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,06 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.082 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 31,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 160,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,53 EUR je Aktie.

