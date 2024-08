Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag ohne große Veränderung

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 140,76 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 140,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 142,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,76 EUR. Bei 141,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.963 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 22,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 17,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,22 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

