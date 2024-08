Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 141,20 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 141,20 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 141,24 EUR zu. Bei 141,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 2.775 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,39 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 17,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,22 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 161,33 EUR angegeben.

Am 30.07.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

