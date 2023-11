Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 134,72 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 134,72 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.336 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 107,04 EUR fiel das Papier am 07.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 20,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,38 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr verdient

Airbus-Aktie freundlich: SMBC Aviation ordert weitere 60 Flugzeuge der Airbus-A320neo-Familie

Airbus-Aktie gewinnt: Emirates ordert 15 Airbus A350-900