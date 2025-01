Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 167,10 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 167,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 167,34 EUR. Bei 167,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.735 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 25,35 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,60 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 169,56 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15,69 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,98 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Schwacher Handel: CAC 40 schließt mit Verlusten

Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich leichter

Outperform von RBC Capital Markets für Airbus SE (ex EADS)-Aktie