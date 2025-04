Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 145,18 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 145,18 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,34 EUR. Bei 143,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.328 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,08 Prozent.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,59 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 183,00 EUR.

Airbus SE ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net



