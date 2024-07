Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag nordwärts

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 131,20 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 131,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,28 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.785 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 24,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,33 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,90 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,83 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,53 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

