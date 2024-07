Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 130,72 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 130,72 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,28 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.523 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,02 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 160,33 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

