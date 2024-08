Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag schwächer

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 140,24 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 140,24 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 140,18 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,18 EUR. Bisher wurden heute 36.720 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 16,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,22 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Starker Wochentag in Paris: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu