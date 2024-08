Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 140,68 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 140,68 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,90 EUR zu. Bei 140,18 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.750 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 22,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 120,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 14,53 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 161,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Starker Wochentag in Paris: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu