Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 88,88 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 88,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 88,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 9.217 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 86,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,36 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,82 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 12.000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.177,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

