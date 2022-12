Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag ins Minus

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 111,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 110,84 EUR ein. Bei 111,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.994 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,30 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,80 EUR.

Am 28.10.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,91 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie dreht ins Minus: Barclays belässt Airbus auf "Overweight"

Airbus-Aktie freundlich: Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS schreitet voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus