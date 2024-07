Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 140,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:07 Uhr 5,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 142,16 EUR. Bei 141,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 55.121 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 23,14 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

