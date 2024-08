AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 21,33 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 21,33 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 21,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 233.128 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 87,01 Prozent zulegen. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,388 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,70 EUR angegeben.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173,44 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

