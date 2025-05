AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Vormittag an Boden

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 12,34 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 12,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 12,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.367 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 48,97 Prozent niedriger. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,04 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 91,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,724 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

