AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 12,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 12,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 398.912 AIXTRON SE-Aktien.

Am 21.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,190 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,722 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

