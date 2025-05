AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,73 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 12,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 12,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,49 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 118.130 Aktien.

Am 22.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 46,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,62 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,190 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112,53 Mio. EUR – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 118,31 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,722 EUR je Aktie belaufen.

