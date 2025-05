AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 12,51 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 12,51 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,34 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 402.603 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 23,66 EUR markierte der Titel am 22.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 89,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 48,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 112,53 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,722 EUR in den Büchern stehen haben wird.

