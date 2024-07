AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 18,75 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 18,75 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,09 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 246.800 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 112,75 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 17,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 4,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,399 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,56 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 118,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2024 aus.

