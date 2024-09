AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursabschlägen

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 16,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 16,36 EUR. Bei 16,27 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 400.368 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 143,83 Prozent zulegen. Am 03.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,388 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,59 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 131,78 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt am Montagnachmittag